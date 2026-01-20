Песков: Россию не приглашали на встречу G7 в Париже

Россия не получала приглашения на встречу G7 в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эмманюэля Макрона. В нем глава французского государства предлагал провести встречу G7 22 января в Париже и отмечал, что может пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» для участия в ней на полях.

Из публикации следует, что президент Франции напомнил коллеге о «полном взаимопонимании по Сирии» и готовности работать вместе по Ирану. Разногласия между главами государств возникли в контексте сообщений о том, что Франция не намерена принимать приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира по сектору Газа.