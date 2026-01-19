AFP: Франция отказалась участвовать в Совете мира по Газе

Франция не намерена принимать приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира по сектору Газа. Об этом агентству AFP сообщил источник, близкий к президенту Эмманюэлю Макрону.

По словам собеседника, устав организации выходит за рамки исключительно ситуации в Газе и поднимает «серьезные вопросы». В частности, речь идет о соблюдении принципов и структуры ООН. Они, подчеркнул источник агентства, ни при каких обстоятельствах не должны ставиться под сомнение.

О создании Совета мира Дональд Трамп объявил 16 января, одновременно представив его исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Согласно уставу организации, первоначально совет сосредоточится на урегулировании ситуации в Газе, а затем перейдет к другим конфликтам. О готовности участвовать в его работе ранее заявляли президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин пока изучает предложение США.