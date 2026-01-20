«Руспродсоюз» назвал самые подешевевшие за год продукты

Больше всего в январе 2026 года в России снизились цены на капусту. Овощ стал стоить на 27,2% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

В число продуктов с наибольшим снижением цен также вошли яйца, картофель и лук. По данным ассоциации, средние розничные цены на яйца и картофель за год уменьшились на 21,1%, на лук — на 16,9%.

Весной 2025 года розничные цены на лук и капусту, напротив, резко выросли из-за сокращения запасов и неурожая 2024 года. По данным Росстата, в мае лук в среднем стоил 72,3 руб./кг (+87% год к году), капуста — 75,2 руб./кг (+57%).

К осени 2025 года цены начали корректироваться. В октябре капуста подешевела на 15,15% в годовом выражении — до 31,7 руб./кг, картофель — на 9,35%, до 39,76 руб./кг.