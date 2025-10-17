Розничная цена на овощи в России упала на 15%

Розничные цены на основные овощи открытого грунта в России продолжили снижение в октябре. По данным Росстата, капуста подешевела на 15,15% в годовом выражении, до 31,7 руб./кг, картофель — на 9,35%, до 39,76 руб./кг. Тренд вызван ростом урожая из-за расширения посевных площадей и повышения урожайности.

Однако для аграриев падение цен привело к сокращению рентабельности на 20–30% по отдельным культурам. В «Руспродсоюзе» подтверждают, что цены производителей на картофель и капусту ослабли примерно на 18%. Эксперты не исключают, что в следующем сезоне часть производителей может сократить посевные площади, особенно в регионах с высокими издержками.

Единственным исключением стали помидоры, где значительная доля приходится на более дорогое тепличное производство. Их цена, по данным Росстата, выросла на 14,7% в годовом выражении.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Овощи одержали победу на грунте».