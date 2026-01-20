Баскетбольный «Зенит» отстранил Александера Секулича от работы главным тренером
Совет директоров петербургского баскетбольного клуба «Зенит» отстранил главного тренера Александера Секулича от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
В воскресенье петербуржцы на выезде проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубани» со счетом 85:95 и опустились на пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Отмечается, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Максим Учайкин. Под его руководством команда будет готовиться к матчу 22-го тура Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ.
На счету «Зенита» 13 побед и 8 поражений в текущем регулярном первенстве. Во внутрисезонном турнире лиги Winline Basket Cup команда выиграла три матча и проиграла один. Петербуржцы проиграли семь из восьми матчей против оппонентов из «большой четверки» (в нее кроме «Зенита» входят московский ЦСКА, казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань»).