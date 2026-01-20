США не сдержали обещание освободить россиян с захваченного танкера

США до сих пор не выполнили обещание освободить двух российских членов экипажа танкера «Маринера» (Mariner, прежде — Bella 1). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам дипломата, как только в Москве узнали о захвате судна, «сразу же ... обратились с настоятельной просьбой к американской стороне». Главным, подчеркнул министр, «было освободить наших граждан ... наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии». Господин Лавров добавил, что российскую сторону «заверили, что решение об их освобождении принято на высшем уровне».

«Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», — заявил глава МИД РФ.

Танкер был захвачен 7 января в северной части Атлантического океана после того, как американские корабли преследовали его в течение нескольких дней. Судно изначально шло под панамским флагом, затем сменило его, как и название. На прошлой неделе «Маринера» под конвоем корабля Береговой охраны США прибыла в Шотландию для пополнения запасов. Планы США на судно неизвестны.