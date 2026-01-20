Вратарь «Флориды» Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский подрался с американским вратарем «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам эпизода они получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход за пределы площади ворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Неделькович (слева) и Сергей Бобровский (справа)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images Алекс Неделькович (слева) и Сергей Бобровский (справа)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

На 46й минуте встречи у ворот «Шаркс» завязалась потасовка, в ходе которой Неделькович несколько раз ударил форварда «Пантерс» Эвана Родригеса. Бобровский выбежал из своих ворот, чтобы заступиться за одноклубника. «Мне показалось, что это было уже слишком. Он действовал за гранью допустимого. Я решил вмешаться и дать ему это понять»,— приводит комментарий российского голкипера журналист Джеймсон Олив.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Сан-Хосе». Сергей Бобровский отразил 24 броска, Алекс Неделькович сделал 35 спасений.

В последний раз вратари становились участниками драки в НХЛ в 2020 году. Тогда в матче регулярного чемпионата произошла стычка между Кэмом Тэлботом из «Калгари Флеймс» и Майком Смитом из «Эдмонтон Ойлерс».

Таисия Орлова