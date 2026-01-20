В Ярославле не будут делать парковки бесплатными из-за снегопадов
Платные парковки в Ярославле и других городах области не будут делать бесплатными из-за последствий снегопада. Вопрос был поднят на заседании профильного комитета облдумы.
Платные парковки в Ярославле в новогодние праздники
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
На заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог областной думы депутат Руслан Полкуев предложил сделать платные парковки бесплатными в период снегопадов, когда они не убраны.
«Других вариантов нет, потому что люди должны платить за парковочное место, когда они выходят из машины и вступают либо на асфальт, либо хотя бы на очищенную парковку. А когда они встают в сугроб и по колено — странно за это еще и деньги брать»,— сказал господин Полкуев.
Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Сергеев сообщил, что такой вариант рассматриваться не будет, упор сделают на уборку парковок.
«Сейчас прорабатывается вопрос о выделении отдельных бригад на работу в зоне платного парковочного пространства либо выделении дополнительного финансирования в рамках тех доходов, которые поступают нам от платных парковок. У нас все-таки приоритет будет именно на усиленную уборку, содержание. У нас в городе был ряд улиц, где было проблемно не то что заехать: туда встать было невозможно. Поэтому жители бесплатно тоже не могли бы воспользоваться»,— ответил господин Сергеев.
После жалоб местных жителей в новогодние праздники на нерасчищенные от снега платные парковки губернатор Михаил Евраев поручил заняться устранением этой проблемы, в том числе путем покупки средств малой механизации и привлечения дополнительных рабочих.