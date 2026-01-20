В первой половине января на Кубани в несколько раз выросли продажи зимней одежды

Продажи зимней одежды и аксессуаров в Краснодарском крае в первой половине января 2026 года резко выросли на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовленных для «Ъ-Кубань».

Сравнение показателей за 1–15 января 2026 и 2025 годов показывает, что медианная цена зимнего пуховика выросла на 19%, до 8,45 тыс. руб., при этом число покупок увеличилось на 149%. Шапки подорожали на 13%, до 938 руб., а спрос на них вырос на 235%. Медианная цена шарфов составила 974 руб. (+19%), число продаж увеличилось на 103%. Перчатки подорожали на 16%, до 928 руб., при этом количество покупок выросло более чем в пять раз — на 401%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в регионе также отмечался рост спроса на зимний спортивный инвентарь: медианная цена лыж увеличилась на 15%, до 5,47 тыс. руб., а число покупок — на 29%; санки подорожали на 18%, до 3,15 тыс. руб., продажи выросли на 226%; сноуборды подорожали на 10%, до 39,3 тыс. руб., а число покупок увеличилось на 113%.

В «Чек Индексе» связывают всплеск продаж с воздействием снежного циклона и погодными условиями первой половины января. По оценке экспертов, часть роста могла носить временный характер, однако общий объем покупок в этих категориях за январь, вероятно, превысит показатели прошлого года.

Вячеслав Рыжков