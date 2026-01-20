Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В международных аэропортах Сочи и Краснодара зафиксированы задержки вылетов и прилетов 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Согласно опубликованной информации, в аэропорту Сочи задерживаются шесть рейсов. Из них два относятся к вылетам — по направлениям Тель-Авив и Иркутск. Еще четыре рейса ожидают прилета: из Иркутска, Перми, Москвы и Тель-Авива. Корректировки затронули как внутренние, так и международные направления.

В аэропорту Краснодара задержки коснулись семи рейсов. На вылет отложены два международных рейса — в Наманган и Анталью. На прилет задерживаются пять рейсов, следующих из Намангана, Красноярска, Антальи, Стамбула и Новосибирска.

По данным онлайн-табло, остальные рейсы в указанных аэропортах выполняются в штатном режиме.

Мария Удовик