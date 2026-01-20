Сочи занял второе место в России по количеству открытых Wi-Fi-сетей

Сочи вошел в число российских лидеров по количеству публичных точек Wi-Fi, доступных без ограничений. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС, курорт занял второе место в стране, уступив только Москве.

По подсчетам сервиса, в Сочи насчитывается 2,6 тыс. общедоступных Wi-Fi-точек. Для сравнения, в Москве их количество составляет 5,4 тыс., а в Санкт-Петербурге — 1,2 тыс. Северную столицу также опережает Нижний Новгород, где зафиксировано 1,3 тыс. таких сетей. Сочи стал единственным городом юга России, вошедшим в тройку лидеров рейтинга.

Всего специалисты 2ГИС проанализировали более 100 городов по всей стране и выявили около 33 тыс. Wi-Fi-точек с подключением без дополнительных условий. В расчет включались сети, работающие в общественных пространствах, включая парки, библиотеки, кафе, торговые центры и остановки общественного транспорта.

Медианное значение по числу публичных Wi-Fi-точек среди 20 крупнейших городов составило 556. К этому показателю ближе всего оказались Волгоград с 539 точками, Новороссийск — с 511, а также Саратов, Самара и Калуга. Замыкает топ-20 Псков, где насчитано 282 общедоступные сети.

Мария Удовик