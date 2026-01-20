Андрей Кравченко: «Бескозырка» в Новороссийске пройдет в усеченном режиме

Патриотическая акция «Бескозырка» в Новороссийске состоится в усеченном режиме в 2026 году. Об этом на аппаратном совещании 20 января заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов Фото: Василий Шитов

3 февраля Новороссийск отметит 83-ю годовщину со дня высадки десанта советских моряков-черноморцев в Новороссийской бухте. На аппаратном совещании мэр города Андрей Кравченко сообщил, что патриотическую акцию с торжественным шествием в этом году планируется провести в усеченном режиме из соображений безопасности.

«Приближается памятная дата для нас всех — высадка десанта, 83-я годовщина. Мы обязательно проведем ее, но, однозначно, в усеченном режиме. Совместное решение будем принимать коллегиально на заседании антитеррористической комиссии»,— сказал Андрей Кравченко.

При принятии решения местные власти учтут рекомендации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

София Моисеенко