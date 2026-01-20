В Ярославской области число купающихся на Крещение снизилось вдвое

В Ярославской области во время праздника Крещения Господня искупались 2469 жителей. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Всего места купания посетили 9,1 тыс. человек. Годом ранее, 18-19 января 2025 года, купели посетили 10282 человек, искупались 5386 человек. В этом году в регионе было организовано 39 купелей, три из них — в Ярославле.

«Купания прошли без происшествий. Все 39 организованных мест для купания закрыты»,— уточнили в ведомстве.

Алла Чижова