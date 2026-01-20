В ярославском автосервисе сгорели восемь автомобилей

В Ярославле в автосервисе на улице Сахарова, 20/3 в результате пожара сгорели восемь легковых автомобилей, еще три автомобиля были повреждены. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании в ведомство поступило в 23:04 19 января. На место выехали 12 единиц техники и 32 человека личного состава. Ликвидировать возгорание удалось к 2:40 20 января.

Огонь также уничтожил имущество автосервиса и бытовых помещений на площади 376 кв. м, а также повредил само здание и два бытовых строения. Пострадавших в пожаре нет.

Алла Чижова