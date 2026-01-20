Угольная компания из Ростова получила иск на 1,2 млрд рублей

Главное управление реструктуризации шахт ЛНР подало в арбитражный суд республики иск к ростовской компании «Донские угли» на 1,2 млрд руб. за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на материалы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно информации, весной 2024 года «Донские угли» получили в управление десять шахт в ЛНР, планируя инвестировать в их модернизацию 40 млрд руб. за пять лет. К февралю 2025 года компания направила на развитие объектов свыше 9 млрд руб. Однако в ноябре предприятие передало республике обратно семь шахт.

ГУРШ курирует 58 бывших угледобывающих предприятий на территории региона, которые проходят реструктуризацию. Осенью 2024 года власти утвердили программу преобразования отрасли до 2030 года стоимостью 49,4 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Средства направят на обеспечение гидрогеологической и экологической безопасности при ликвидации объектов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Донских углей» в 2024 году выросла в 2,2 раза до 2,6 млрд руб., но предприятие второй год подряд несет убытки — 6,7 млрд руб. против 57,2 млн руб. в 2023 году. Компания принадлежит Олегу Князеву и Виталию Донченко.

У организации накопились долги перед поставщиком электроэнергии «Энергосбыт Луганск» на 963,8 млн руб. и задержки по заработной плате. В конце декабря правительство ЛНР выделило средства для погашения долгов по зарплатам сотрудников до 31 декабря.

Валентина Любашенко