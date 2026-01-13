Поступил, но обещал отработать

По результатам прошедшей в 2025 году приемной кампании выделенные государством целевые места в вузах оказались заполнены более чем на 40%. Это на 6,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Таковы данные Минобрнауки, с которыми ознакомился “Ъ”. Медицинские и педагогические направления для обучения с государственными гарантиями оказались самыми популярными. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что нужно повышать рост популярности целевого образования, в том числе путем закрепления социальных гарантий для студентов в договорах и повышения ответственности работодателей.

Минобрнауки по запросу “Ъ” предоставило данные о прошедшей в 2025 году приемной кампании в вузы. Для поступающих на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры было выделено 116 тыс. целевых мест, востребованными из них оказались 47,2 тыс. Таким образом, целевая квота заполнена на 40,7%. Остальные места перешли в общий конкурс.

Целевики заключают договор одновременно с вузом и будущим работодателем. После получения диплома выпускники обязаны от трех до пяти лет отработать на предприятии, с которым установлены договорные отношения. Места в вузах для целевиков финансируются за счет федерального бюджета — на них поступают по отдельному конкурсу в рамках специальной квоты из общего числа бюджетных мест. С 2024 года все работодатели обязаны размещать заявки на портале «Работа в России». Там же абитуриенты могут узнать количество вакансий и подать заявку.

Заполняемость целевой квоты по сравнению с 2024 годом выросла на 6,3 процентного пункта, обращает внимание Минобрнауки. При этом целевых мест в 2025 году выделено на 7,8 тыс. меньше, чем годом ранее. Доля целевиков среди первокурсников, поступивших на места, оплачиваемые за счет федерального бюджета, за год выросла с 7,3% до 8,1%.

Самыми популярными направлениями среди студентов, выбирающих целевое обучение, остаются лечебное дело, педиатрия и педагогика. Топ-10 самых востребованных направлений по сравнению с прошлым годом изменился незначительно. Из него пропала юриспруденция, вместо нее в перечне оказалось конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Больше всего целевиков поступают в Московские и Санкт-Петербургские вузы. Топ-10 регионов по количеству целевых студентов за год также почти не поменялся, лишь Красноярский край уступил позицию Воронежской области.

Для увеличения популярности целевых мест нужно увеличивать ответственность и заинтересованность работодателей, считают в Минобрнауки. Министр Валерий Фальков, выступая осенью 2025 года перед ректорами, рассказывал, что на этапе планирования работодатели нередко запрашивают квоту, но вакансию потом на нее не предлагают. В итоге, жаловался министр, складывается впечатление, что целевые места студентам не интересны либо вузы не смогли заинтересовать поступающих. Ректор МГУ Виктор Садовничий призывал «существенно» увеличить участие работодателя в процессе подготовки целевого студента: нужно, по его мнению, усиливать стипендиальную поддержку обучающегося и степень участия в практической подготовке.

Начиная с 2026 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минобрнауки, целевая квота будет распределяться с указанием конкретного количества мест, заказчиков целевого обучения, образовательных организаций, форм обучения и образовательных программ.

«Это позволит обеспечить адресное выделение целевых мест именно в тех объемах и в тех образовательных организациях, в которых целевой прием необходим конкретному работодателю, исключит риски размещения предложений на одни и те же целевые места»,— поясняют в ведомстве.

«Рост заполнения целевой квоты отражает, скорее, не повышение эффективности системы, а ее сужение и сосредоточение на наиболее конкурентных и гарантированных направлениях, таких как медицина и педагогика»,— считает руководитель лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Новая система приема через платформу «Работа в России», по мнению эксперта, решает проблему информирования студентов, но не устраняет «системные дисбалансы». Господин Габдрахманов, в частности, говорит о проблеме формального характера взаимодействия между вузом, учащимся и работодателем. «Договор часто ограничивается финансовыми и трудовыми обязательствами, но не включает механизмы адаптации учебного плана, менторства и поэтапной интеграции студента в организацию,— добавляет эксперт.— Социальная поддержка "целевиков" (жилье, стипендии) остается на усмотрение заказчика и не носит системного характера, что усиливает неравенство между студентами разных отраслей и регионов».

«Об эффективности существующей системы целевого набора говорить рано,— добавляет директор Научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Владимир Блинов.— Решительные изменения в регулировании государством контрольных цифр приема, включая платные места (соответствующий закон действует с 2025 года.— “Ъ”), говорят, скорее, о неэффективности целевого приема и необходимости применения более радикальных мер». Среди проблем системы эксперт выделяет неисполнение условий договоров и гарантий их исполнения, а также несоответствие условий, предлагаемых работодателями, ожиданиям абитуриентов. «Нужно шире освещать положительный опыт реализации целевых договоров, демонстрировать и абитуриентам, и работодателям преимущества такой траектории»,— полагает господин Блинов.

