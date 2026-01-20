Перелеты в Сочи на праздники дорожали до 400%

Стоимость авиабилетов на внутренних направлениях в период предновогодних дат и новогодних праздников увеличивалась до 300–400%, в том числе на рейсах в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

По его словам, рост цен в пиковые периоды стал устойчивым трендом для всего транспортного рынка. Динамическое ценообразование сегодня активно применяют не только авиакомпании, но и железнодорожные перевозчики. В качестве примера эксперт привел маршрут Москва—Сочи: билет на поезд в феврале стоит в среднем 7–8 тыс. руб., тогда как на 30 декабря цена на аналогичное место достигала порядка 15 тыс. руб., то есть увеличивалась почти вдвое. Авиаперелеты в высокий сезон дорожали еще значительнее — в три-четыре раза.

Мкртчян отметил, что продажа билетов на новогодние даты открывается заранее, и в летний период перелеты в Сочи можно было приобрести примерно за 6 тыс. руб. Однако по мере приближения праздников стоимость возрастала до 20 тыс. руб. и выше. Высокие тарифы и ограниченное количество билетов, по оценке эксперта, напрямую влияют на поведение туристов.

На этом фоне все больше путешественников выбирают поездки на личном транспорте, особенно семьи и компании. По словам Мкртчяна, в настоящее время около 65% туристов, направляющихся на горнолыжные курорты Сочи, прибывают на автомобилях, что формирует дополнительный спрос на парковочную инфраструктуру и влияет на транспортную нагрузку курорта в высокий сезон.

Мария Удовик