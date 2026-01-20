На Дону фиксируют рост заболеваемости ОРВИ без превышения эпидпорога

В Ростовской области фиксируют увеличение числа случаев заболевания острыми респираторными вирусами (ОРВИ) и гриппом на третьей неделе 2026 года. Тем не менее показатели не превышают эпидемические пороги и остаются в пределах нормы, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным еженедельного мониторинга, в Ростовской области и Ростове-на-Дону отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями по сравнению со второй неделей года. Среди циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной природы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Также выявляются возбудители гриппа, среди которых доминирует штамм А (H3N2).

Основным способом передачи возбудителя является воздушно-капельный путь. Больной человек представляет наибольшую опасность для окружающих в первые три дня болезни, хотя выделение возбудителя может продолжаться в течение всего периода заболевания и даже во время выздоровления.

Вирус гриппа сохраняет жизнеспособность во внешней среде от двух до восьми часов и погибает при воздействии высоких температур (75-100°С) или дезинфицирующих средств.

Константин Соловьев