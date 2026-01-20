ФК «Сочи» расторг контракт с защитником Соломоном Агбалакой

Футбольный клуб «Сочи» расторг контракт с нигерийским защитником Соломоном Агбалакой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

Соломону Агбалаке 22 года. Он присоединился к черноморскому клубу летом 2023 года на правах аренды из нигерийского «Брод Сити». В феврале 2024 года игрок подписал с «Сочи» полноценный контракт, после чего был отдан в аренду в грузинский клуб «Иберия 1999», за который выступал до декабря. За основную команду «Сочи» защитник провел шесть матчей, результативными действиями не отметился.

Решение о расторжении контракта принято на фоне текущих спортивных результатов команды. В 18-м туре Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле уступил московскому «Локомотиву» со счетом 2:4. По итогам этого тура клуб занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков.

Следующий матч в рамках чемпионата России сочинская команда проведет 28 февраля. Соперником станет московский «Спартак», который после 18 туров располагается на шестой позиции с 29 набранными очками. Команду «Сочи» возглавляет Игорь Осинькин.

Мария Удовик