Власти предупредили о стрельбах в морском порту Сочи 20 января

В морском порту Сочи 20 января запланировано проведение учебных стрельб. Как сообщили городские власти в своем Telegram-канале, мероприятия состоятся в два временных интервала — с 08:30 до 09:00 и с 11:30 до 23:00.

Перед началом стрельб будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что подобные учения направлены на отработку действий и обеспечение безопасности.

Информация о проведении стрельб опубликована на фоне сообщений о работе систем противовоздушной обороны в ряде российских регионов. По данным Минобороны РФ, в ночь с 19 на 20 января дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над территориями Брянской области и Республики Крым, также перехваты произошли над Воронежской, Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Смоленской областями.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, устанавливающее дополнительные ограничения в сфере информационной безопасности. Документ запрещает фото- и видеосъемку, а также распространение сведений о применении беспилотников, работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, военных объектах и критически важной инфраструктуре региона. Под действие запрета подпадает фиксация мест падения БПЛА, районов возможного поражения, а также размещения сил и средств силовых структур.

При этом ограничения не распространяются на официальную деятельность органов власти и публикации уполномоченных средств массовой информации. Контроль за соблюдением требований возложен на Центр управления регионом и профильные силовые ведомства, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик