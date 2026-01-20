В Ярославле на Чкалова построят высотный дом

Мэрия Ярославля разрешила строительство высотного жилого здания рядом с легкоатлетическим манежем на улице Чкалова. Решение было принято 19 января 2026 года постановлением мэра Артема Молчанова.

Фото: Страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

Земельный участок площадью более 5 тыс. кв. м, расположенный у дома №20б по улице Чкалова, будет использоваться для многоэтажной жилой застройки. Участок находится в частной собственности и входит в зону, предназначенную для строительства домов высотой от 13 до 18 этажей.

Как сообщает Yarnews, в мае—июне 2025 года проходили общественные обсуждения будущей застройки. 31 человек из дома № 15 по улице Радищева выступил против проекта, в то время как 24 жителя дома № 13 и 14 жителей дома № 22 по улице Чкалова поддержали его.

По данным депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой, общий проект предусматривает строительство домов высотой 8, 12 и 18 этажей на территории площадью 20 тыс. кв. м. В постановлении мэрии указано, что строительство не противоречит требованиям Градостроительного кодекса при соблюдении норм, установленных в общественно-деловой территориальной зоне.

Антон Голицын