Китай в декабре сократил экспорт редкоземельных магнитов в Японию

Китайские поставщики в декабре минувшего года снизили объем экспорта в Японию редкоземельных магнитов на 8% по сравнению с ноябрем, сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные во вторник данные Главного таможенного управления КНР. В декабре Китаем, крупнейшим в мире производителем редкоземельных магнитов, было поставлено 280 метрических тонн.

Сокращение последовало в ответ на высказывания в ноябре премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, пишет агентство. Отношения между странами обострились после ее заявления о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону».

Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны. После этого власти Китая рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Японию, нанеся ущерб японской туристической отрасли, провели крупные военные учения близ Тайваня, а также несколько раз предупредили международное сообщество о росте в японских элитах милитаристских реваншистских настроений.

Санаэ Такаити объявила о готовности «строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем посредством диалога». Также она заявила, что ее «замечания относительно ситуации, угрожающей выживанию, не меняют позиции прошлых правительств».

Эрнест Филипповский