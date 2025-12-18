Премьер Японии заявила о стремлении стабилизировать отношения с Китаем

Япония будет стремиться к построению конструктивных и стабильных отношений с Китаем посредством диалога, заявила премьер-министр Санаэ Такаити. Это заявление прозвучало на фоне резко растущей напряженности между странами, отмечает Kyodo News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters

«Моя позиция по построению конструктивных и стабильных отношений остается неизменной с тех пор, как я вступила в должность. Япония всегда держит дверь открытой для диалога, поскольку у двух стран есть проблемы, требующие решения»,— цитирует агентство Санаэ Такаичи. Также она заявила, что ее «замечания относительно ситуации, угрожающей выживанию, не меняют позиции прошлых правительств». И добавила, что Япония будет настойчиво объяснять это Китаю и международному сообществу.

Отношения между Пекином и Токио обострились после заявления госпожи Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять для страны «экзистенциальную угрозу», что позволит Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Эрнест Филипповский