Ночью воздушную атаку отразили над шестью районами Ростовской области

Над территорией Ростовской области накануне вечером и минувшей ночью средствами противовоздушной обороны была отражена воздушная атака. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Последствия атаки уточняются.

Константин Соловьев