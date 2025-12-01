Объявленного в розыск продюсера «Ласкового мая» могут обвинить в мошенничестве по новому делу

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин может получить новое обвинение — мошенничество из-за подделки договора с певцом коллектива Юрием Шатуновым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Ласковый май» — российская поп-группа. Коллектив начал выступать в 1986 году и распался в 1992-м. Группа возобновила деятельность в 2009 году и вновь завершила в 2022-м. До 1991 года солистом «Ласкового мая» был Юрий Шатунов.

Согласно документам, Андрей Разин и Юрий Шатунов подписали оригинальный договор в 2013 году. Он предоставлял продюсеру право на публикацию информации о группе в СМИ. Однако в материалах дела обнаружен еще один, неоригинальный документ (датирован 2025 годом). Его изготовили на основе оригинала путем раскрепления страниц и прикрепления к ним иных текстов. Содержание подделки позволяло господину Разину и его юристам представлять в судах новые сфальсифицированные доказательства.

По данному факту правоохранительные органы просят провести проверку и возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

В 2021 году в отношении Андрея Разина возбуждено дело по аналогичной статье. Тогда обвинение касалось присвоения денег, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова поэта признана по делу потерпевшей. Господину Разину грозит до десяти лет колонии.

При работе с поэтом Кузнецовым господин Разин также использовал поддельный договор. Материальный ущерб по делу составил около 500 млн руб. Продюсер скрылся от следствия в США.