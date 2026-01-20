У издательства Popcorn Books появился преемник

Закрывшееся издательство подростковой литературы Popcorn Books объявило о создании нового проекта — издательства Soda Press. Организаторы изменили прежнее название Telegram-канала и опубликовали новинки месяца.

«Мы создаем пространство для диалога, показываем разный человеческий опыт и не боимся непростых тем»,— сообщили в Soda Press. Там объявили, что в январе под новым брендом в продаже появятся книги «Я умру маленькой дурой?» Ксении Наймушиной, «Диагноз на двоих» Мариссы Эллер, а также «Одиннадцать домов» Колин Оукс. Пресс-служба нового издательства сообщила изданию «Большой Город», что члены прошлой команды Popcorn Books, которые были заинтересованы в работе с новым брендом, продолжат работу с Soda Press.

Popcorn Books работало в России с 2018 года как часть холдинга «Эксмо-АСТ». Книжный ассортимент издательства поднимал темы самоидентичности, расизма, феминизма, психологического здоровья.

О своем закрытии Popcorn Books объявило 13 января. В «Эксмо» объяснили, что издательство прекратило существование как бренд, так как его название ассоциируется с более широким контекстом, выходящим за рамки книжного издательства.

В мае 2025 года троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books обвинили в участии в экстремистской организации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.2 УК). В сентябре их внесли в реестр террористов и экстремистов. По информации РБК среди изъятой во время обысков литературы, были книги Popcorn Books, в том числе «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (признаны иноагентами).

