Popcorn Books вышло в тираж

Специализирующееся на выпуске подростковой литературы издательство Popcorn Books объявило о прекращении продаж и закрытии компании. Известности издательства в последние годы способствовало возбуждение уголовных дел в отношении его сотрудников и снятие книг с продаж. В этих условиях владелец издательства холдинг «Эксмо-АСТ» счел дальнейшее развитие бренда нецелесообразным.

Молодежное издательство Popcorn Books, ставшее известным в основном из-за снятия с продажи ряда выпущенных им книг и входящее в периметр холдинга «Эксмо-АСТ», объявило о своем закрытии. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале компании 13 января.

Изначально Popcorn Books было брендом, под которым ирландская Bookmate Limited (признана Минюстом РФ иноагентом) и издательство Individuum (сейчас также входит в холдинг «Эксмо-АСТ») начали развивать направление молодежной литературы. В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (признаны Минюстом РФ иноагентами) «Лето в пионерском галстуке», ставший самым продаваемым в денежном выражении произведением художественной литературы в первой половине 2022 года. Роман снят с продажи после принятия в конце этого же года закона о запрете ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) среди всех категорий населения.

С лета 2022 года Popcorn Books на 100% перешло во владение основателя книжной сети «Буквоед» Дениса Котова (см. “Ъ” от 16 августа 2022 года). В 2023 году издательство «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс». Сумма сделки не раскрывалась, РБК оценивал актив не более чем в 60 млн руб. В результате юрлицо компании было ликвидировано 11 апреля 2024 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В условиях законодательных ограничений и изначальной узкой специализации издательства его деятельность стала представляться проблемной. В «Эксмо-АСТ» “Ъ” сообщили, что Popcorn Books прекращает свою деятельность как бренд, «поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг». Это не позволяет издательству развиваться дальше, добавили в компании. По словам собеседников “Ъ” в крупных издательствах, решение о закрытии Popcorn Books было принято на фоне уголовных дел в отношении сотрудников. К закрытию компании привело и продолжающееся сокращение ассортимента из-за новых регуляторных инициатив, считает собеседник “Ъ” в одном из издательств: «Продолжать поддерживать актив, который приносит только проблемы, бессмысленно. Не исключено, что следующим станет Individuum».

В «Эксмо» отметили, что за 2025 год Popcorn Books выпустило 26 наименований книг общим тиражом 123 тыс. экземпляров. По данным Минцифры РФ за 2024 год, в Российскую государственную библиотеку поступили обязательные экземпляры изданий от 4,5 тыс. издательств и издательских групп (в 2023 году — 4,3 тыс., данные за 2025 год не опубликованы). Долю Popcorn Books на этом рынке опрошенные “Ъ” эксперты называют незначительной, меньше 1%.

Опрошенные “Ъ” участники рынка считают, что «Эксмо» продолжит развивать направление молодежной литературы через свои подразделения «Лисий лес» (специализируется на азиатском фэнтези), «Черным-бело» (русскоязычное фэнтези) и другие.

Юлия Юрасова