В «Эксмо» разъяснили причины отказа от бренда Popcorn Books

В издательстве «Эксмо» заявили, что Popcorn Books прекращает существование как бренд, поскольку его название стало ассоциироваться с более широким контекстом, выходящим за рамки книжного издательства, что не позволяет проекту развиваться дальше. Об этом в компании сообщили «Ведомостям».

При этом творческая команда Popcorn Books планирует продолжить работу в рамках других проектов. В «Эксмо» уточнили, что за 2025 год под брендом Popcorn Books было выпущено 26 наименований книг совокупным тиражом 123 тыс. экземпляров. О закрытии бренда издательство объявило 13 января.

В мае 2025-го в офис «Эксмо» пришли силовики и изъяли «ряд книг в связи с возбуждением уголовного дела» о склонении и вербовке в деятельность экстремистской организации. Тогда были задержаны около десяти человек. Следствие указывало, что в книгах издательства Popcorn books были выявлены признаки пропаганды ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Popcorn books является подразделением издательства Individuum, контрольный пакет акций которого принадлежит «Эксмо».

В сентябре Росфинмониторинг включил исполнительного директора Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов. В мае 2025 года Замоскворецкий суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о продаже книг, тематика которых связана с ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Вместе с ним были арестованы еще два сотрудника издательства — Артем Вахляев и Павел Иванов. В их отношении возбуждено дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 3 ст. 282.2 УК).