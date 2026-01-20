Британия в два раза увеличит военную группировку в норвежской Арктике

Британия за три года увеличит контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, с одной до двух тысяч человек. Об этом сообщила глава МИД страны Иветт Купер.

«Это дополняет ключевое оборонное соглашение Lunna House, в рамках которого Великобритания и Норвегия совместно будут эксплуатировать новый флот фрегатов Type 26 для противолодочной борьбы — чтобы охотиться на российские подводные лодки и защищать критически важную подводную инфраструктуру»,— заявила госпожа Купер (цитата по сайту правительства Великобритании).

Также в 2026 году Великобритания планирует принять участие в нескольких учениях в Северной Атлантике и на Крайнем Севере. Она назвала это самым лучшим вариантом укрепить безопасность в Арктике на благо как Западной Европы, так и Северной Америки.

Ранее Великобритания предложила НАТО создать специальную миссию «Арктический часовой» для усиления безопасности в регионе. До этого премьер-министр королевства Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились сдерживать Россию на Крайнем Севере, которая, по оценке британских властей, «проявляет агрессивность» в этом регионе.