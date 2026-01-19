Туск прокомментировал приглашение президента Польши в Совет мира по Газе

Вступление Польши в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации решения нижней палатой парламента республики, польские власти не позволят себя перехитрить. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя отправленное польскому президенту Карлу Навроцкому приглашение вступить в Совет мира.

«Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы никому не позволим нас перехитрить»,— написал господин Туск на своей странице в X.

Сегодня польский портал Onet со ссылкой на источники сообщил, что Карл Навроцкий получил приглашение от президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира, который на первом этапе будет заниматься восстановлением сектора Газа. О создании организации Дональд Трамп объявил 16 января.

По данным Bloomberg, американский президент намерен подписать соглашение о создании Совета мира 22 января в швейцарском городе Давос. Каждая страна, которая захочет сохранить членство в Совете мира дольше чем на три года, должна будет заплатить администрации США $1 млрд, сообщало агентство.