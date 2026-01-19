Курдские силы сообщили об ударе турецких БПЛА по городу в Сирии

Беспилотники Турции ударили по городу эль-Хасака на северо-востоке Сирии, заявили возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (СДС). При этом турецкие источники в службах безопасности утверждают, что это сообщение не соответствует действительности, передает агентство Reuters. Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность поддерживать армию Сирии в борьбе с терроризмом.

В СДС заявили, что курдские отряды отразили атаки Сирийских арабских вооруженных сил в направлении населенного пункта аль-Алия. Сирийское агентство SANA сообщило, что правительственные силы Сирии начали входить в город аш-Шаддади, расположенный к югу от эль-Хасаки. 18 января СДС во время штурма освободили из тюрьмы в этом городе членов ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России), пишет агентство.

Сирийские арабские вооруженные силы сообщили SANA, что армейские подразделения обеспечат безопасность тюрьмы аш-Шаддади и ее окрестностей, а также проведут масштабные операции для задержания освобожденных боевиков ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России).

«РИА Новости» пишет, что 19 января командование СДС обвинило армию Сирии в атаках на курдские позиции в провинции Ракка, несмотря на то что днем ранее стороны подписали соглашение о прекращении огня. В ответ командование армии заявило, что отдельные отряды курдских сил пытаются сорвать соглашение атаками на Сирийские арабские вооруженные силы.

Столкновения курдских формирований с сирийской армией возобновились в конце декабря 2025 года. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. 18 января армия Сирии вошла в центральные районы города Ракка на берегу реки Евфрат.

