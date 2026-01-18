Войска Сирии захватили плотину и нефтяное месторождение на территории курдов

Правительственные войска Сирии вошли в центральные районы города Ракка на берегу реки Евфрат, примерно в 500 км к северо-востоку от Дамаска, сообщает телеканал Al Hadath. По данным телеканала Reuters, на северо-востоке страны армия захватила крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и крупнейшую плотину страны на Евфрате.

Также сирийские войска взяли под контроль газовое месторождение Коноко в Дейр-Зоре и стратегически важный город Табка близ Ракки. Захваченные месторождения — основной источник дохода для курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС), сообщает Reuters.

Источник Al Jazeera сообщил, что сирийские племенные формирования, союзные сирийскому правительству, взяли под контроль 13 деревень и городов в южной сельской местности провинции Хасака. Собеседники телеканала утверждают, что несколько членов СДС из города Ракка переходят на сторону противника из-за быстрого продвижения сирийской армии.

В конце декабря 2025 года возобновились столкновения курдских формирований с сирийской армией. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. Сегодня армия Сирии продвинулась в преимущественно арабоязычные районы на северо-востоке страны, которые контролирует СДС. Под контролем правительства оказалась большая часть провинции Дейр-эз-Зор — главного нефтедобывающего и производящего зерно района страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курды отступают на восток».