Эрдоган пообещал поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Сирии Ахмадом аш-Шараа подтвердил готовность Анкары продолжать поддержку Дамаска в борьбе с терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По телефону лидеры обсудили последние события в Сирии. «Полное устранение терроризма с сирийской территории необходимо как для Сирии, так и для всего региона»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Daily Sabah).

18 января президент Сирии Ахмед аш-Шара объявил о достижении соглашения с главой возглавляемых курдами «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абди. Соглашение из 14 пунктов включает прекращение огня, переход всех бойцов курдского ополчения в армию Сирии, а также передачу правительству подконтрольных курдам месторождений нефти.