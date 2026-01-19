В Симферополе простились с бывшим главой Крымской митрополии Лазарем

В Симферополе 19 января прошла церемония прощания с бывшим главой Крымской митрополии митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, скончавшимся 17 января на 87-м году жизни. Прощание состоялось в кафедральном соборе Александра Невского, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В траурной церемонии приняли участие действующий глава Крымской митрополии митрополит Тихон, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, представители духовенства и органов власти. Соболезнования направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив более чем 30-летнее служение митрополита Лазаря на Крымской земле.

Сергей Аксенов назвал митрополита Лазаря подвижником и пастырем, пользовавшимся уважением представителей разных конфессий. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул его роль как духовного наставника для жителей полуострова.

Митрополит Лазарь был погребен на территории кафедрального собора Александра Невского, восстановленного по его инициативе. Он возглавлял Крымскую епархию и митрополию с 1992 по 2023 годы. За это время число приходов в регионе выросло с 48 до 564, были открыты и восстановлены монастыри и храмы, закрытые в советский период.

Никита Бесстужев