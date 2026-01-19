Экс-пресс-секретарь губернатора получила новую должность в правительстве Дона

Ирина Четвертакова, проработавшая пресс-секретарем губернатора Ростовской области 25 лет, назначена советником главы региона, а ее место заняла Елена Борисова из корпорации «Ростех». Об изменениях в команде губернатора сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источники в органах власти донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С 15 января пресс-секретарем губернатора Юрия Слюсаря стала Елена Борисова. Госпожа Четвертакова занимала эту позицию со времен руководства Владимира Чуба и Василия Голубева.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», Борисова ранее сотрудничала со Слюсарем в Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех». Она приехала в Ростов из Москвы, и ее имя уже включено в состав пресс-службы регионального правительства.

Валентина Любашенко