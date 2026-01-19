Три жителя Каменска-Шахтинского арестованы за организацию азартных игр

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно со следственным управлением СК России по региону пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной организации азартных игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы регионального МВД, трое жителей Каменска-Шахтинского в возрасте от 20 до 42 лет оборудовали помещение необходимой техникой и создали группу в мессенджере. Там они сообщали даты проведения игр с фиксированным входным тарифом и вели учет денежных средств от преступной деятельности.

Правоохранители при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых непосредственно во время проведения игры. В ходе обысков по местам жительства участников группы и в помещении изъяли мобильные телефоны, профессиональное игровое оборудование, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются.

Валентина Любашенко