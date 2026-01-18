Демократы намерены заблокировать пошлины Трампа в отношении европейских стран

Демократы намерены заблокировать законопроект о пошлинах для восьми европейских стран, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести из-за позиции государств по Гренландии. Об этом сообщил лидер американской Демократической партии США в сенате Чак Шумер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чак Шумер

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Чак Шумер

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«Безрассудные пошлины Дональда Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике, а теперь он только усугубляет ситуацию. Невероятно, что он хочет усугубить свою глупость, вводя пошлины на наших ближайших союзников, делая донкихотскую попытку захватить Гренландию», — заявил господин Шумер (цитата по The Hill).

Демократическая партия заблокирует новые пошлины прежде, чем они нанесут дальнейший ущерб американской экономике и союзникам США в Европе, добавил Чак Шумер.

17 января Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%. По словам президента, меры будут действовать до тех пор, пока США не купят Гренландию.

Сам Дональд Трамп объяснил введение пошлин тем, что эти страны «отправились в Гренландию с неизвестными целями». С 15 по 17 января на острове проходили учения «Арктическая стойкость» под руководством Дании.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дания не хочет убираться».