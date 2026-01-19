Пропускная способность реки Дон вырастет до 18 млн тонн в 2026 году

Отдельные объекты Багаевского гидроузла в Ростовской области планируют поэтапно ввести во временную эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Досрочный запуск позволит на два года раньше повысить пропускную способность Нижнего Дона до 18 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroetransgaz.ru Фото: stroetransgaz.ru

Господин Никитин напомнил, что строительство гидроузла на реке Дон стартовало в 2018 году возле х. Арпачин. Проект должен увеличить пропускную способность реки в три раза — с 9 млн до 27 млн тонн. Кроме того, он обеспечит гарантированную глубину водного пути не менее четырех метров на участке протяженностью 85 км.

«По данным на ноябрь 2025 года, стоимость реализации проекта выросла до 40,5 млрд руб. Финансирование ведется из федерального бюджета. Общая площадь гидроузла составляет 11,6 га. Полностью завершить проект планируется в 2029 году»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко