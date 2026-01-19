ФНБ увеличился до 13,4 трлн руб. к началу 2026 года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2026 года составил 13,415 трлн руб. За месяц показатель вырос на 156,1 млрд руб. Это следует из отчета Минфина России.

По состоянию на конец декабря объем фонда оценивался в 13,26 трлн руб. В целом за 2025 год совокупный объем ФНБ увеличился более чем на 1,3 трлн руб. по сравнению с началом года.

Объем ликвидных активов ФНБ, размещенных на счетах в Банке России, за девять месяцев 2025 года вырос на 355 млрд руб. и достиг 4,2 трлн руб. В структуре этих средств 58,2% приходилось на китайские юани, 41,7% — на золото в обезличенной форме, еще 0,01% — на рубли.