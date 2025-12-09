Счетная палата: ликвидные активы ФНБ выросли в 2025 году до 4,2 трлн рублей

Объем ликвидных активов, размещенных на счетах в Банке России, Фонда национального благосостояния (ФНБ) за девять месяцев 2025 года вырос на 355 млрд руб. и составляет 4,2 трлн руб. Как отмечается в докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета, в структуре ликвидных активов ФНБ 58,2% составляют китайские юани, 41,7% — золото в обезличенной форме, 0,01% — рубли. При этом весь объем Фонда составляет 13,2 трлн руб., что на 13,2 трлн руб. больше, чем в начале года.

В докладе также отмечается, что за девять месяцев госдолг России вырос на 10,1% или 2,9 трлн руб., составив на 1 октября 32,98 трлн руб. При этом внутренний долг вырос на 3,6 трлн руб. (на 15,2%) — до 27,3 трлн руб., а внешний долг (в рублевом эквиваленте) снизился на 667,8 млрд руб. (на 12,6%) — до 4,6 трлн руб.

В период с января по сентябрь «под влиянием жесткой денежно-кредитной политики» динамика российской экономики замедлялась. На этом фоне инфляция после прохождения локального пика в марте (10,34%) также продемонстрировала замедление и в сентябре составила 7,98% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. С начала года по итогам сентября прирост потребительских цен составил 4,29%.

Влад Никифоров