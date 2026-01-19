Власти РФ планируют ввести обязательную досудебную медиацию для урегулирования семейных споров. Она предусматривает невозможность проведения судебного производства до проведения этой процедуры. Инициативу комментирует сочинский психолог, член Краснодарского отделения Ассоциации юристов России Екатерина Горшенина.

Екатерина Горшенина

Фото: предоставлено автором

«Я как медиатор с многолетней практикой могу сказать, что медиация в данном случае может помочь в нескольких моментах.

Сразу оговорюсь, что речь идет не об обязательной медиации, а об обязательном обращении к медиатору. Это как обязательный претензионный порядок.

Исходя из своего опыта, знаю, что люди разводятся, делят детей и имущество на эмоциях, очень часто наносят вред друг другу, даже не желая того. Поэтому для одних медиация — это шанс на восстановление отношений, для других — цивилизованное расставание без взаимных обид и претензий.

Это особенно важно, когда есть общие дети. Бывшие супруги остаются родителями навсегда, и медиатор может помочь наладить их дальнейшие отношения, исходя из раздельного проживания. Таким образом, и психика детей будет сохранена.

В медиации существует четыре важнейших принципа — беспристрастность медиатора, добровольность участия, конфиденциальность сведений, равноправие сторон. Он выслушивает стороны равным образом, никого не обвиняя и не защищая, но поддерживая всех в целях разрешения конфликта или противоречий.

В целом, считаю позитивным, что мы начинаем смотреть в сторону более цивилизованного разрешения конфликтов — в сторону медиации».