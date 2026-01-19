The Times: Германия может повысить стоимость аренды военных баз для США

Германия придумала, как ответить на возможное введение десятипроцентных пошлин Дональдом Трампом за препятствование присоединению Гренландии к США. По данным The Times, германское правительство готово значительно повысить для США плату за аренду военных баз на территории Германии.

17 января Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля США вводят десятипроцентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%, если к тому моменту европейские страны не согласятся продать Гренландию Дональду Трампу.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает несколько вариантов ответа на угрозы Дональда Трампа. The Economist писал, что возможным рычагом давления на США могут стать американские военные базы в Европе. В частности, сообщалось, что европейские власти готовы рассмотреть даже высылку военных США с германских баз в Рамштайне и Штутгарте.

Источник The Times опроверг эту информацию, отметив, что сами слухи об уходе армии США из Европы «повергли германских чиновников в ужас».

Как отмечает The Times, также маловероятно, что отдельные страны ЕС заблокируют доступ США к «жемчужинам своих экономик». Речь идет о возможном прекращении поставок инсулина Данией, о финских ледоколах или нидерландском оборудовании для микрочипов.

