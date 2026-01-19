В пригороде Новороссийска отключили свет из-за аварии на сетях

В сельских округах Новороссийка произошло частичное отключение электричества из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западных электросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ЮЗЭС, аварийное отключение зафиксировано в селах Глебовское, Прохоровка и Васильевское, в СНТ «Березка», «Фазан», «Родник», «Фрегат», «Сюрприз», «Дорожник», «Василек», «Отдых», «Экспресс-1» и «Экспресс-2».

В настоящее время на место повреждения выехала бригада специалистов. Восстановительные работы на сетях начаты, но сроки возобновления подачи электричества пока не уточняются.

София Моисеенко