Суд убедили детали

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор бывшему исполнительному директору АО «Авиаприборный ремонтный завод» (входит в ПАО «Роствертол») Сослану Урумова, которому ранее было назначено шесть лет колонии за три эпизода мошенничества. По версии следствия, Урумов причастен к хищениям при выполнении госзаказа по ремонту военной техники и в фиктивном трудоустройстве работников. Осужденный не признал вину и обжаловал приговор, однако решение первой инстанции оставлено без изменения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ростовский областной суд отказался изменить приговор бывшему исполнительному директору батайского АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослану Урумову. Копия апелляционного определения имеется в распоряжении «Ъ».

В августе Советский районный суд Ростова-на-Дону признал Сослана Урумова виновным в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что в 2019–2020 годах на заводе под руководством Урумова восстановленные при ремонте военной техники детали проводили по документам как новые. По оценкам следователей, размер ущерба предприятию превысил 1,4 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, АО «Авиаприборный ремонтный завод» зарегистрировано в Батайске Ростовской области в 2009 году с уставным капиталом 189 млн руб. Предприятие занимается ремонтом машин и оборудования. Его учредителем и держателем всех акций является Ростовский вертолетный производственный комплекс ПАО «Роствертол».

Кроме того, согласно данным следствия, Сослан Урумов фиктивно трудоустроил в «Роствертол» четырех работников Авиаприборного ремонтного завода. После их увольнения он продолжал получать зарплату этих сотрудников из «Роствертола».

В конце 2022 года пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области сообщила, что Сослан Урумов объявлен в федеральный розыск. В мае 2023 года экс-директора задержали в Москве. По данным регионального управления ФСБ, Урумов более полугода скрывался от правоохранительных органов на территории ЛНР и ДНР. Задержанного перевезли в Ростовскую область и поместили в СИЗО.

Дело поступило в Советский райсуд Ростова в июле 2024 года, судебный процесс продолжался чуть более года. Фигуранту было назначено шесть лет колонии общего режима, также ему запретили в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с госконтрактами.

Сослан Урумов не признал вину ни по одному из эпизодов. Его защита обжаловала приговор в апелляционном порядке в Ростовском областном суде.

«Исследованные в судебном заседании бухгалтерские документы полностью опровергают выводы суда»,— указано в одной из апелляционных жалоб.

Защита настаивала, что Сослан Урумов должен быть оправдан, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют объективные и достоверные доказательства того, что он имел умысел на хищение денежных средств и похитил их. Один из адвокатов также попросил направить дело на новое рассмотрение, освободив Сослана Урумова из-под стражи. Сам осужденный заявлял, что исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства подтверждают его невиновность.

Однако, судебная коллегия Ростовского облсуда, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для изменения приговора. В апелляционном определении указано, что вина Урумова доказана показаниями свидетелей, платежными поручениями, заключениями экспертиз и иными документами.

«Всем исследованным доказательствам, представленным стороной защиты, суд дал подробную мотивированную оценку, и указал, почему одни доказательства были положены им в основу обвинительного приговора, а другие, в том числе показания осужденного Урумова, были отвергнуты как недостоверные. Оснований сомневаться в обоснованности данных выводов, как и оснований для их переоценки, у суда апелляционной инстанции не имеется»,— говорится в решении облсуда.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции (Краснодар) в течение шести месяцев с момента вступления приговора в законную силу.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону