Суд на Урале назначил три года условно бизнесмену за взятку в 10 млн рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бизнесмену, владельцу компании «СК Интег» Олегу Качусову три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штраф в размере 10,6 млн руб. — эквивалентной сумме взятки, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бизнесмен был признан виновным по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По второму преступлению той же квалификации на основании примечания к ст. 291 УК РФ производство прекращено. Кроме этого, осужденный полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Дело рассмотрели в особом порядке.

Согласно данным суда, Качусов, зная о проводимом МКУ «УКС ГО Верхняя Пышма» тендере на реконструкцию фасада школы №24, вступил в преступный сговор с одним из муниципальных чиновников. Договоренности предполагали получение преференций по контракту, заключение будущих госконтрактов, ускоренную приемку объектов. Взятка от Качусова чиновнику передавалась лично, без посредников. Общая сумма равнялась 10,6 млн руб.

Чиновник, по заранее обговоренным условиям, всячески помогал Качусову и оказывал ему и его компании содействие. Так, чиновник лоббировал нужные решения перед главами муниципальных учреждений. «Преступные договоренности касались работ по реконструкции МАОУ «СОШ № 24» и строительства детского сада в микрорайоне Балтым-Парк», — сообщили в пресс-службе суда региона. По данным СМИ, этим чиновником мог быть бывший начальник городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов.

Отметим, 30 января прошлого года Алексей Харламов был задержан из-за трат на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Сообщалось, что вместо дорогостоящего оборудования якобы закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении. По данным «Ъ-Урал», уголовное дело чиновника может быть связано с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. В середине августа 2025 года сообщалось, что он мог уйти в зону специальной военной операции (СВО).

Напомним, в середине декабря Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил бывшему министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову пять лет лишения свободы условно за получение взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ). Согласно обвинению он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство от компании ООО «Экохим-Проект» при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения.

Артем Путилов