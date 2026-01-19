Присвоение в особо женском размере

Как стало известно “Ъ”, от семи до восьми лет лишения свободы грозит шести бывшим сотрудницам Промсвязьбанка (ПСБ) и «Промсвязьнедвижимости» (ПСН). Все они обвиняются в присвоении кредитов на сумму 650 млн руб., выданных офшорным фирмам, входившим в ПСН. Организаторами преступления следствие считает находящихся в розыске экс-владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывших старшего вице-президента группы Олега Михалева и директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Лефортовском райсуде Москвы, по данным “Ъ”, прошли прения сторон по уголовному делу о хищении средств из ПСБ. В совершении особо крупного присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) обвиняются сотрудница банка Любовь Серегина и пять менеджеров ПСН: Ольга Гичка, Елена Грызлова, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская. Последней, занимавшей должность старшего сотрудника казначейства ПСН, также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Ей гособвинитель и запросил максимальный срок — восемь лет колонии, но с отсрочкой исполнения приговора до исполнения ее ребенку 14 лет, а также штраф в 1 млн 550 тыс. руб. Остальные подсудимые, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде семи лет лишения свободы и штрафа по 900 тыс. руб. каждой.

Никто из находящихся под запретом определенных действий фигуранток своей вины не признает.

«С учетом того что в деле отсутствуют какие-либо доказательства совершения преступления, а к ответственности привлекли клерков, лишь исполнявших указания вышестоящего руководства, оставшегося в статусе свидетелей, запрошенные сроки считаю абсурдными»,— заявила “Ъ” адвокат Елена Кореневская, защищающая Наталью Окашеву.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении бывших сотрудников банка было возбуждено 4 мая 2016 года и расследовалось вторым отделом управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. Речь в нем идет о многомиллиардных хищениях из ПСБ, а конечными выгодоприобретателями следствие считает бывших владельцев этого кредитного учреждения братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно обвиненных в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дошедший до суда эпизод с хищением из ПСБ 650 млн руб. был выделен из основного дела в 2022 году. Тогда же в нем появились еще два фигуранта — бывший старший вице-президент по финансам группы ПСН Олег Михалев и директор департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев. Впрочем, и они к тому времени уже находились за границей. Обвинения им предъявили заочно, и так же заочно Басманный суд их арестовал.

По версии СКР, господа Михалев и Афанасьев в созданную тогдашним владельцем ПСБ Дмитрием Ананьевым преступную группу вступили в середине 2017 года. Находясь с последним в доверительных отношениях и соглашаясь на его предложение о хищении средств, они, как считает следствие, преследовали собственные корыстные цели. Им в криминальной схеме отводилась задача подбора исполнителей, распределения между теми ролей и контроля за выполнением конкретных операций. Именно Олег Михалев и Александр Афанасьев, как полагают правоохранители, летом 2017 года и привлекли к исполнению преступного замысла Оксану Донскую, Ольгу Гичку, Елену Грызлову, Любовь Серегину, Наталью Окашеву и Екатерину Уколову.

Криминальная схема, как установил СКР, действовала с 21 июля по 12 октября 2017 года, а инструментом хищения следствие считает кредиты, выданные в это время входившим в группу ПСН кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd. Первая в итоге получила 250 млн руб., вторая — 400 млн руб. При этом, следует из материалов дела, на момент получения денег фирмы-заемщики не вели «реальной деятельности» и не имели имущества и источников дохода. Тем не менее кредиты выдавались им без залога под 10% годовых под фиктивным, по мнению следствия, предлогом — для покупки ценных бумаг. На самом же деле, считают в СКР, деньги в итоге получил Дмитрий Ананьев, после чего они были использованы уже для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd. Последнюю операцию следствие и квалифицирует как легализацию.

Олег Рубникович