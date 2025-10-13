Алексей Ананьев зачастил в суды

Как стало известно “Ъ”, В Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство о повторном заочном аресте бывшего совладельца Промсвязьбанка (переименован в ПСБ) Алексея Ананьева. Экс-финансисту, как и четыре года назад, когда его арестовали впервые, инкриминируется особо крупное мошенничество. Впрочем, на этот раз новое обвинение связано якобы уже с хищениями не из кредитного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-совладелец ПСБ Алексей Ананьев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Экс-совладелец ПСБ Алексей Ананьев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ходатайство о заочном аресте бывшего совладельца и председателя совета директоров ПСБ Алексея Ананьева в ближайшие дни рассмотрит судья Тверского суда Москвы Ольга Семина. Соответствующее требование об избрании меры пресечения поступило из ГСУ ГУ МВД России по Москве, где расследуется дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Алексея Ананьева и его неустановленных сообщников.

Впрочем, на этот раз, по данным “Ъ”, речь идет якобы уже о многомиллионных хищениях у одной из коммерческих структур, а не из ПСБ. Напомним, что фигурантом расследования о махинациях со средствами кредитного учреждения Алексей Ананьев стал еще 12 октября 2020 года, когда столичная полиция возбудила в отношении него уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. В августе 2021 года все тот же Тверской суд столицы впервые заочно арестовал экс-банкира, а за месяц до этого его объявили в международный розыск.

По данным “Ъ”, на данный момент Алексею Ананьеву и другому соучредителю ПСБ, его брату Дмитрию Ананьеву, вменяются уже как минимум 15 эпизодов вывода средств из кредитного учреждения, а общая сумма похищенных ими совместно с соучастниками денег составляет 6,7 млрд руб.

По версии следствия, хищения из ПСБ осуществлялись в течение трех лет по типовой схеме выдачи невозвратных кредитов подконтрольным обвиняемым иностранным фирмам. В материалах следствия, по данным “Ъ”, фигурируют компании Dalemer Menegment Ltd, Olerena Treding Ltd, Tousieng Holding Ltd и Wamarco Engeneering Ltd. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены. Чтобы скрыть вывод денег и другие финансовые махинации, фигуранты уничтожали досье клиентов-заемщиков.

Адвокат Алексея Ананьева для комментариев был недоступен.

Напомним, что 15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Первым расследование махинаций в августе 2019 года начало ГСУ СКР, установившее, что за день до этого братья Ананьевы под видом сделок по покупке различных ценных бумаг успели вывести на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. из банка 57,3 млрд руб. и более $506,62 млн.

Общий же ущерб от их деятельности следствие оценивает в 282 млрд руб.

В рамках расследования у фигурантов помимо средств на счетах в различных российских банках арестованы квартиры в Москве и земельные участки в Подмосковье, бизнес-джет и целый автопарк. Впрочем, общая сумма, попавшая под обременение, не дотягивает и до 100 млрд руб.

Отметим, что в прошлом братья Ананьевы входили в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сейчас оба экс-финансиста проживают за границей.

Олег Рубникович