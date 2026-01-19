В Таганроге завершить ремонт коллектора на Мало-Почтовой планируют к марту

В Таганроге продолжается ремонт трех аварийных участков канализационного коллектора протяженностью 826 м на улице Мало-Почтовой. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Основные работы на двух участках между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-я Котельная, а также по улице Мало-Почтовой между домами 46 и 32, по данным главы города, выполнены. Однако на объекте еще необходимо провести монтаж лестниц и скоб в железобетонных колодцах, установить люки, обработать железобетонные колодцы гидроизоляционной смесью, выполнить засыпку песком и щебнем.

Работы на третьем участке от улицы Железнодорожная до улицы Мало-Почтовой проходят поэтапно. Первый этап протяженностью 185 м завершили в 2024 году. Второй этап длиной 399 м планируют закончить до конца февраля 2026 года. Третий этап протяженностью 555 м планируют завершить до конца марта 2026 года.

Восстановление дорожного покрытия на месте проведения работ начнется только после полного завершения капитального ремонта всех аварийных участков коллектора.

Константин Соловьев