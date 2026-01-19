Премьер Чехии: ЕС слишком поздно решил возобновить диалог с Россией

Руководители стран Евросоюза слишком поздно задумались о возобновлении диалога с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Теперь наконец все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным,— заявил господин Бабиш в интервью Mandiner.— Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого».

14 января правительства нескольких европейских стран призвали руководство ЕС назначить спецпредставителя для контактов с Россией по урегулированию на Украине. Одновременно глава МИД Великобритании Ивет Купер заявляла, что начало диалога возможно только в случае готовности к этому президента России. Она подчеркнула, что таких признаков пока не наблюдает. По словам Владимира Путина, отношения России с европейскими странами находятся в неудовлетворительном состоянии, однако страна готова к их восстановлению.