Жителя Рыбинска подозревают в распространении интимного фото знакомой

Рыбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ярославской области возбудил в отношении 48-летнего местного жителя уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Следствие считает, что житель Рыбинска без согласия своей знакомой распространил ее фото интимного содержания в сообществе в соцсетях. Инцидент произошел в ноябре 2025 года.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— прокомментировали в областном СК.

Алла Чижова